山姆会员店疑下架新疆产品 新疆政府：勿低估中国消费者爱国热情

针对美国零售巨头沃尔玛（Walmart）旗下的山姆会员店上个月被爆疑似下架新疆产品，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人称，奉劝相关企业不要低估中国消费者的爱国热情，和依法维护正当权益的能力。

据澎湃新闻报道，新疆维吾尔自治区人民政府今天（13日）举行涉疆问题发布会，发言人徐贵相在会上说，一些企业一边挣着中国消费者的钱，一边下架中国的产品，这种行为违背市场规律，不符合道德准则，必然会遭到中国消费者的强烈抵制。

徐贵相提到，去年H&M集团抵制新疆棉、英特尔公司早前也致信供应商要求禁用新疆的人工和产品，但最后还是向中国消费者道歉。

徐贵相称，不要低估中国消费者的爱国热情、依法维护正当权益的能力。他续称，在中国做生意需要遵守中国法律，尊重中国消费者的感情，“不要与美国那些政客同流合污，更不要狼狈为奸”。

徐贵相强调，新疆不存在强迫劳动，新疆各族群众是勤劳的，新疆的产品质量也是优良的。他并呼吁相关企业要考虑自己的切身利益，“不要割自己身上的肉去贴美国的脸”。

据中国财经媒体《时代财经》上个月报道，山姆会员店疑似下架新疆产品，引发中国网民批评。不过，路透社本月3日从与会人士处获得的电话会议录音称，山姆会员店一名代表说，公司并未刻意将新疆产品从其中国商店与应用程序中下架，并称这是一场“误会”。