海协会前副会长：中共二十大将提对台新论述

中国大陆海协会前副会长、大陆全国台湾研究会副会长王在希说，未来五年是解决台湾问题最关键的时期，相信中共二十大政治报告会在坚持过去对台大政方针和基本政策的同时，针对台海形势的最新变化和对台工作的目标任务，提出新的重要论述。

观察者网今天（13日）刊登对王在希的专访文章，对于台湾问题在大陆即将召开中共二十大的2022年会如何发展，王在希说，中共二十大不仅在大陆、在两岸，在国际社会也是大家高度关注的大事，关于台湾问题也肯定是二十大报告重要内容之一。

他说，中共总书记习近平十八大以来对台湾工作提出了一系列重要理念、重大政策主张，形成了新时代中共解决台湾问题的总体方略。

大陆海协会副会长孙亚夫本月早些时候接受大陆媒体专访时曾提到，2022年台海形势基本格局不会发生根本变化，同时2022年两岸关系会出现新变化，中共二十大会提出未来五年对台工作的指导思想，做出新的决策部署，也有可能提出一些新主张，会对推动对台工作、对台海形势产生积极影响。

大陆国台办发言人朱凤莲昨天在例行记者会中回答相关问题时说，中国共产党今年将召开二十大，大陆将坚决粉碎“台独”分裂图谋，坚决反对外部势力干涉，继续推动两岸关系和平发展、融合发展，扎实推进祖国统一进程，努力为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标营造有利台海环境，以优异成绩迎接二十大胜利召开。

王在希在专访中也预计，2022年台海形势可能会更加严峻复杂，大陆和民进党当局之间的斗争可能更尖锐、激烈。

具体讲有“四个不会改变”，即美国“以台制华”的策略不会改变，民进党当局“依美谋独”的企图不会改变，两岸关系持续紧张的状态不会改变，以及大陆捍卫国家主权和领土完整的决心也不会改变。

他也提到，为震慑“台独”，大陆解放军会出动更多飞机舰艇到台海巡逻，和台军以及美军在台海地区的近距离接触也会增多，风险增大。

他最后强调，大陆希望有一个祥和的台海形势，但也不怕紧张，“越是在看起来危机四伏的时候，我们越要保持清醒头脑，保持战略定力，沉着应对各种风险，坚信时和势在大陆一边”。