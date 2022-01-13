消息：中资银行收紧对城投地产的贷款要求

知情人士透露，中国多家商业银行正收紧针对地方城投公司的地产项目贷款，因担忧地产行业违约事件频发引发的潜在风险外溢。

据彭博社报道，不愿具名的知情人士说，至少已有五家大中型银行今年对地方城投公司或当地国有企业购地和开发地产项目增加贷款风控要求，包括评估地方经济和财政实力，以及所开发项目的销售回款前景等。

知情人士并透露，一旦城投公司出现经营风险，地方政府是否有能力支持是未知数；因为有些城投公司对地产行业并不了解亦没有开发经验，仅是在拿地方面发挥再融资作用。

中国银保监会未立即回应寻求评论的请求。

尽管城投公司是地方政府设立的投融资平台，但其财务状况未列入官方资产负债表。天风证券分析师孙彬彬等人在周三的一份研究报告中写道，地方政府可能不是把土地卖给资金短缺的开发商，而是会被迫更多依赖于地方政府融资平台拿地，实际上也就是卖给自己。

城投公司地产项目的贷款要求收紧，将进一步影响用于房地产开发性质的土地出让。据易居研究院估算，部分省市地方政府高达四成收入依靠土地出让。

彭博行业研究一项中国房企指数午后跌幅一度扩大至逾4%，创下一个月来最大跌幅。沪深300房地产指数盘中一度下跌近2.9%。

贷款收紧也加剧了地方城投公司的违约风险。作为境内外信用市场的主要借款人，近年来城投公司的总负债猛增至8万多亿美元（逾10.76万亿新元），其信用评级与地方政府的财政实力密切相关。

中国恒大等资金紧缺的开发商捂紧“钱袋子”不愿拿地，地方城投平台于是加大了购置土地力度，以支持低迷的市场。土地出让的大幅滑坡将对中国经济构成不利。随着房地产和建筑行业萎缩，中国经济在2021年第三季度出现放缓。

面对房地产行业违约频发、住宅销售明显下滑及部分城市房价下跌的境况，中资大行的信贷投放无异于走钢丝。虽然监管机构鼓励银行向优质开发商放贷，却也同样面临避免向过度借贷的房企和地方城投提供再融资支持的压力。