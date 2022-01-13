投研机构：世茂应获政府施援 以重振房产业信心

投资研究机构晨星（Morningstar）周四称，中国若要重振房地产行业的信心，政府应为世茂集团这样符合“三道红线”政策的优质房企提供融资支持。

据路透社报道，除流动性驱动的短期政策宽松外，该行认为，中国还可以通过银行的债券转贷款，或者通过引导国有开发商向优质房企购买资产，以准再融资的形式为优质房企提供支持。

尽管恒大信贷事件引发的对于市场传染风险的担忧可能已经见顶，但开发商信贷事件的负面消息依然笼罩着中国房地产行业。晨星资深股票分析师陈贞玮在其报告中指出，信用评级下跌导致房地产行业的流动性压力急剧增长，进一步限制了房企进入资本市场。

面对愈发沉重的债务压力，世茂集团继续推进相关展期工作。据路透看到的一份文件显示，世茂将于下周一（17日）召开持有人会议，审议两期共11.65亿元人民币（2.46亿新元）ABS（资产支持证券）的展期议案。

作为化解中国民营房企债务风险重要工具之一的并购票据即将面世，中国国有房企招商蛇口拟发25.8亿元人民币并购中期票据，其中12.9亿元用于收购项目。

鉴于较高的信用风险，晨星上月下调了中国部分中型房地产开发商的公允价值评估，并预计房地产销售疲软将持续至今年，开发商很可能推出激励措施及缩减可售资源。

该行又预计，严峻的信贷状况将进一步加剧房地产行业内部的两极分化，但依然看好中国海外发展和华润置地，因拥有雄厚的财务资源且更善于把握机会出售资产。

