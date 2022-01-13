被曝数千违建别墅遍布泉域保护区 济南表态将严查

针对山东省济南市有数千栋违建别墅遍布泉域保护区，济南市政府回应称，将全面摸底排查，对相关负责人严肃查处。

《经济参考报》今天（13日）报道，济南南部山区是济南市重要的生态和水源涵养区，一个时期以来，有不少人在当地兴建别墅，造成大面积地下水补给区域遭到破坏，对济南泉群持续涌流构成潜在威胁。

在中央环保督察组持续督办下，济南南部山区自2017年起掀起“拆违风暴”。不过经调查发现，在这四年以来，该区域只有部分违建别墅被拆除，数千栋违建别墅仍岿然不动，个别新的别墅项目仍在建设中。据了解，济南南部山区的数千栋违建别墅，绝大多数是在中国“禁墅令”出台后的2003年至2015年建成。

报道提到，这些别墅的主人基本上都有来头。2017年5月，济南南部山区管委会负责人透露，“在南部山区建别墅的非富即贵”，涉及“社会各界名人、企业家、艺术家等”。当地不少村民说，这些别墅的主人“有的一看就像是干部”。

据当地村民透露，钱家庄村西南侧卧龙山北坡上的12栋别墅，主人为省市体育系统干部；位于锦绣川水库西北侧的数十栋豪华别墅和住宅楼，主人中有省民政厅干部；锦绣川水库北岸10多栋别墅距离水库仅二、三十米，其主人不乏省市机关事业单位干部。

当地知情人士还说，一些“城里人”修建的别墅，有的就建在地方政府部门眼皮底下，不仅区执法人员上门查过，市里的人也曾来村里调查，有的前前后后查了三、四次，但明面上都“合法”。

报道引起舆论关注，据济南广播电视台微信公众号“天下泉城”消息，济南市委、市政府今天表示，对此高度重视，并宣布将立即召开专题会议，成立小组和工作专班，对南部山区违建别墅问题进行全面摸底排查，对涉及违法违规的建筑，一经查实，坚决拆除，对相关责任人严肃查处，绝不姑息。