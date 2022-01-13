孙力军涉受贿、操纵证券市场等被公诉

前年落马的中国公安部原副部长孙力军，涉嫌受贿、操纵证券市场及非法持有枪支，已被检察院提起公诉。

据央视新闻客户端报道，从最高人民检察院获悉，孙力军涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案，由国家监察委员会、吉林省长春市公安局分别调查、侦查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。

近日，长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控，孙力军利用担任上海市卫生局外事处副处长，上海市人民政府外事办公室综合业务处处长，公安部办公厅副主任、国内安全保卫局局长、公安部党委委员、副部长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

起诉同时指控他“操纵证券市场”，情节特别严重；“违反枪支管理规定，非法持有枪支”，情节严重，应当以受贿罪、操纵证券市场罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。

今年53岁的孙力军早年在上海市卫生系统工作，他受过公共卫生管理训练，毕业自澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业，在职研究生学历。

2010年，孙力军从上海市外办副主任调任公安部办公厅副主任，后担任公安部一局（国内安全保卫局）、二十六局（原反邪教局）局长、公安部港澳台事务办公室主任等职。

2016年，孙力军升任公安部党委委员、中央610办公室（中央防范和处理邪教问题领导小组办公室）副主任。2018年3月，孙力军升任公安部副部长，在部领导班子中位列第八，分管治安工作。

孙力军在2020年4月落马，去年9月底被开除党籍和公职，中纪委当时的通报措辞严厉，指孙力军“政治野心极度膨胀”“在党内大搞团团伙伙”，并罕见出现“成伙作势控制要害部门”、“在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料”、“使用公安侦查手段对抗组织审查”等表述，通报还提到，孙力军大肆卖官鬻爵、安插亲信、布局人事，严重破坏公安政法系统政治生态。

在中纪委本月15日即将播出的反腐专题片《零容忍》的预告片中，孙力军面对镜头忏悔说，“没想到自己成了一个法治建设或者公平正义的破坏者。”