胡锡进：西安孕妇流产事件涉事医院停业处罚重了

针对西安高新和国际医学中心两家医院因延误急危患者救治被处罚停业整顿，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文说，处罚重了，并希望能有围绕这一处理的更多信息。

胡锡进今天下午在个人微博发文称，他在看到高新医院等两家医院停业整顿的消息，第一个感觉是重了，“一看网民们的留言，反对性意见果然一边倒”。

他认为，西安疫情尚未完全结束，医疗资源应该是紧张的，并反问道，“周围人这下怎么看病？而且，医院里医护人员和其他雇员的生计怎么办？”

胡锡进表示，希望能看到两家被停业整顿的医院的反应，还有围绕这一处理的更多信息。他称，自己不了解做出这一处理的内情，网民们也不了解，但“大家唯一的出发点是道义”。

他最后说，包括西安城市管理者和网民在内，大家都想让西安好，让医疗秩序更健康，并表示希望各方在表达意见时都对全局保持这样的信念。

早前，针对西安孕妇流产事件一线人员被免职一事，胡锡进本月8日也发文说，此事显然有防疫规定本身过于绝对的问题，但医院门诊部、医务部相关责任人因此被免职，他认为这很值得商榷。他认为，整改应该多调整事，少调整人。尤其是对一线履职出了纰漏的抗疫人员，更要以批评教育督促改进为主，轻易不能动用免职的极刑。

西安市一名孕妇本月1日因核酸问题久候院外导致流产，在网上引起强烈批评声浪。西安市卫健委主任刘顺智本月6日鞠躬道歉，称该事件属责任事故，涉事的西安高新医院总经理范郁会被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职。

另外，有西安网民本月5日在网上发文称，其父亲本月2日因心绞痛前往西安国际医学中心医院就医，但因没有核酸报告被拒诊，导致延误治疗死亡。

西安市卫健委今天早些时候发布通告称，对在本轮疫情中延误急危患者救治的西安高新医院和国际医学中心医院给予警告并全市通报批评，停业整顿三个月。

两家医院被停业整顿后，西安卫健委随后发布通知称，为应对停诊造成的高新区区域内医疗资源供给不足，制定几项方案，包括指定西安市属九家三级医院，对口支援高新区九个社区卫生服务中心；由西安急救中心在高新区安排10个急救车组，负责高新区急危重患者的急救工作。

西安卫健委要求，高新区要对长期固定在上述两医院就诊的婴幼儿、孕产妇等特殊患者摸底，合理分流至其他医院就诊，并就近指定西安医学院第一附属医院作为高新区群众就医的三级甲等综合保障医院。