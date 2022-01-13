李克强：中国愿为越南农产品输华通关提供更多便利

中国国务院总理李克强今天（13日）与越南总理范明政通话时说，中国愿为越南农产品输华通关提供更多便利。

据新华社报道，李克强今天在中南海紫光阁应约同越南总理范明政通电话。李克强在通话时说，中国愿与越南加强战略沟通，深化各领域交往，继续开展防控疫情合作，妥善管控分歧。

李克强称，经贸合作是两国合作的重要领域，双边贸易去年取得进展，中国愿为越南优质农产品输华通关提供更多便利。

他续称，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）今年年初如期生效，有助于促进区域经济要素自由流动、推动贸易投资扩容升级。他并称，中国愿同越南以及其他RCEP成员国一道携手推动RCEP有效实施，推进更高水平的区域经济一体化。

根据中方发布的新闻稿，范明政在通话时说，中国是越南的特殊伙伴，推动越中关系全面深入发展是越南外交头等优先。他并称，越南坚持一个中国政策，支持中国在地区和国际事务中发挥更大作用，支持中国成功举办北京冬奥会。

范明政还说，越南愿同中国开展紧密有效的防疫合作，提高边境口岸通关效率，加强多边领域协调配合，妥善处理分歧，推动越中关系不断深化。

另据越南快报网站和越南通讯社报道，本月初，越南工商部呼吁中国广西地区重新开放边境大门，并延长海关通关时间，以缓解冠病疫情清零政策造成的供应链混乱。自从广西发现输入病例后，数以千计的越南货运卡车已在边境滞留了一个多月。

越南贸易官员说，这些措施扰乱了双边贸易发展，导致两国企业蒙受重大损失。越南还希望广西取消对越南火龙果暂停进口的禁令。