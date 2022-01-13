西安高新医院致歉：机械执行防疫政策致孕妇流产深感痛心

西安高新医院今天发布致歉信，称医院在今年1月1日疫情防控期间机械执行相关防疫政策，延误患病孕妇及时救治而流产，深感痛心；对给患者及亲属造成的痛苦表达深深歉意。

西安高新医院在网站发布的致歉信说，在此次事件接诊救治中，医院未能将“人民至上、生命至上”贯彻落实到医疗救治工作中，缺乏责任担当。此事引发社会舆论广泛关注，在社会上造成了不良的影响。在此向社会公众表示深深的歉意。

医院表示，将真诚接受西安市卫生健康委员会的处理意见，即日起停业整顿，深刻反省、吸取教训、立即整改，对相关责任人追责处理。继续按照疫情防控指挥部安排，积极组织医护人员完成支援冠病患者救治和核酸采样任务。将严格按照西安市卫生健康委员会的要求，对照国家疫情防控和医疗救治规定，查找问题、完善制度、优化流程、加强医院管理、强化人文关怀、提高服务质量，坚持患者生命健康高于一切的理念，真正履行救死扶伤的职责，更好的为广大患者服务。

道歉信最后写道，衷心感谢社会各界的监督与批评，感谢大家长期以来对医院的关心、支持与厚爱，并再次向患者、亲属、社会公众和各级政府表示深深的道歉。

西安市卫健委今天下午发布通告称，对在本轮疫情中延误急危患者救治的西安高新医院和国际医学中心医院给予警告并全市通报批评，停业整顿三个月。

两家医院被停业整顿后，西安卫健委随后再发布通知称，为应对停诊造成的高新区区域内医疗资源供给不足，制定几项方案，包括指定西安市属九家三级医院，对口支援高新区九个社区卫生服务中心；由西安急救中心在高新区安排10个急救车组，负责高新区急危重患者的急救工作。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文认为，上述处罚重了，并希望能有围绕这一处理的更多信息。