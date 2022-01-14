上海卫健委要求任何医疗机构不得以任何理由推诿拒诊患者

针对网传“上海医院要求流感39周孕妇转院”的消息，上海市卫生健康委主任邬惊雷昨天回应说，该孕妇患乙型流感，有一定播散风险，她在医护人员的陪同下转院，目前母婴平安，已经出院。邬惊雷强调，接诊医疗结构要落实首诊负责制，任何医疗机构不得以任何理由推诿拒诊患者。

根据澎湃新闻报道，邬惊雷在昨天（13日）举行的上海疫情防控工作新闻发布会上介绍相关情况时说，相关医院已经对上述消息进行了公开说明。在这个案例当中，这个孕妇患的是乙型流感。乙型流感作为丙类传染病，有一定播散风险，所以医院在应对处置的时候，专科医院既要考虑个案的情况，同时也一定要从相关医院的孕妇群体安全做一些考虑，避免院内交叉感染，保障其他在院产妇的安全。

邬惊雷说，当时医院也请专家对这个孕妇进行了会诊。从卫生行政部门来讲，我们要求各医疗机构加强妇幼健康疫情防控和母婴安全工作，落实孕产妇管理规范，全力保障母婴安全。

邬惊雷特别强调，卫健委近期再次重申全市各级各类医疗机构要认真落实疫情防控措施，同时要有序做好日常医疗服务来满足群众的基本医疗需求。从监测的数据来看，医疗服务总体是比较平稳的，跟既往没有什么改变。接诊医疗结构要落实首诊负责制，任何医疗机构不得以任何理由推诿拒诊患者，要求医院优化、完善诊疗就医方案，做好院感防控，满足患者医疗需求。慢性病的患者，比如慢性肾功能衰竭需要血透腹透或者肿瘤患者需要定期放化疗的等，针对这些不同的人群要做好服务保障。

邬惊雷还要求，各个医疗机构尽可能多的提供互联网医疗，以增加方便的途径，降低交叉感染的风险。