英军情五处指华裔律师干涉政治 中使馆驳斥

中国驻英国大使馆驳斥英国军情五处（MI5）关于华裔律师为中共从事政治干涉活动的警示，强调中国历来奉行不干涉别国内政原则，没有必要、也不会去收买外国议员。

使馆发言人昨天（13日）在官网上说：“我们坚决反对一些人捕风捉影，对英国的华人群体进行抹黑、恐吓。”

综合路透社、法新社和英国《卫报》报道，军情五处昨天发出关于这名女律师李贞驹的警示，指中国共产党聘请她的目的，是要对国会议员施加不当影响。英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）将警示发给国会议员。

霍伊尔说，军情五处发现，李贞驹为在中国大陆和香港的外国国民提供便利，让他们更容易向现任议员或有意当议员的人士提供资金捐助。

霍伊尔公布，李贞驹曾参与一个处理华人事务、现已解散的跨政党国会小组的活动。

英国内政部长帕特尔（Priti Patel）告诉记者，李贞驹的行为并没有达到起诉的刑事门槛，但政府能通过警示告诫议员们，李贞驹企图对他们施加不当影响。

李贞驹在英国有自己的律师事务所，网站资料称该所是中国驻英使馆的法律顾问。英国公司注册处的资料显示，李贞驹是一名英国国民。

反对党工党议员加德纳（Barry Gardiner）承认，他从李贞驹获得数十万英镑的捐款，并说他多年来与英国情报部门联系，以获取关于李贞驹的信息。加德纳也聘请李贞驹的儿子来处理一些事务，但李贞驹的儿子在昨天辞职。

据报道，加德纳从李贞驹获得的捐赠款项达到20万英镑（36万新元）。李贞驹也向工党捐赠数十万英镑。

英国前保守党籍首相特雷莎·梅 (Theresa May) 曾在2019年颁发奖项给李贞驹，以表扬她对中英关系所做出的贡献。

李贞驹在2015年与另一名保守党籍首相卡梅伦（David Cameron）合影，也曾与前工党党魁科尔宾（Jeremy Corbyn）合照。