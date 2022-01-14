中印联合声明同意保持西段地区局势安稳

中印第14轮军长级会谈周三（12日）举行，双方发表联合声明，同意保持西段地区局势安全稳定，并尽快举行下一轮军长级会谈。

根据中国“国防部发布”微信公众号，中印前天在莫尔多会晤点中方一侧举行会谈，并发布联合新闻稿。

双方同意保持西段地区局势安全稳定，并遵照两国领导人指引，尽快解决剩余问题。新闻稿称，这将有助于恢复西段实控线地区的和平与安宁并促进双边关系、持续巩固已有成果，采取有效措施保持西段地区冬季局势安全稳定。

双方也同意继续保持军事和外交渠道沟通，通过对话协商，尽快达成都能接受的解决方案，并尽快举行下一轮军长级会谈。

另据《印度快报》（The Indian Express）报道，参加会谈的印度代表团由阿宁迪亚·森古普塔（Anindya Sengupta）中将率领，他于近期接任印度驻列城（Leh）的陆军第14军总指挥官。

《印度快报》的报道认为，本轮会谈，双方虽未就温泉（Hot Springs）地区脱离接触的问题达成突破性进展，但相较于去年10月谈判破裂的情况，这次已取得较好的结果。

中印去年10月举行的上一轮军长级会谈不欢而散，会后各自发表态度强硬的声明。中国指印度“坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难”；印度则称，印方提出解决争端的建设性建议，“但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议”。