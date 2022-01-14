上海将严惩违反14+7隔离措施的入境人员

上海市昨天（13日）新增五起本土阳性病例，由入境人员所传染。该市将加强现有14+7隔离防疫措施。

上海市民政局副局长曾群昨晚在冠病疫情防控工作新闻发布会上说，目前，上海入境人员采取14+7的管理措施。如果相关人员期间违反规定，将依法依规采取严肃的惩戒措施，追究相关责任。

曾群说，近期随着毒株变异等新情况的出现，上海外防输入的形势严峻，该市将着力做好入境人员在14天隔离之后的7天居家健康监测工作，进一步加强管理，明确居家非必要不外出，尽量一人一食，与同住人保持一定距离，因特殊情况确实外出，必须严格落实六个“不得”。”

据曾群介绍，六个“不得”即：不得搭乘地铁、公交、轮渡等公共交通工具；不得聚餐、外出堂食；不得在小区散步、遛宠物以及外出观影、观戏、观展；不得会客、参加聚会和讲座等人群聚集性活动；不得前往商场超市、办公楼、餐厅、游乐场等人群聚集场所；不得前往影剧院、棋牌室、 KTV 、剧本杀、密室逃脱等密闭环境。

据上海市卫健委昨晚通报，该市昨天新增两起本土确诊病例和三起无症状感染者，均与本月11日报告的一起境外输入无症状感染者相关联，属同一传播链。

另据《北京日报》客户端报道，据了解，上述无症状感染者为在美国留学的中国公民，去年12月21日抵达上海浦东机场，入关后即被集中隔离观察14天，期间四次核酸检测呈阴性，七天健康监测结束时核酸检测结果异常。这名无症状感染者在上海密切接触者37人，其中五人已被感染，当中三人是静安区愚园路228号某奶茶店服务员。

出现疫情的静安寺街道愚园路228号已被列为中风险地区，该奶茶店面积仅20余平方米，有网友评论称，这是全球最小“风险区”。