中国外交部：个别国家囤积浪费疫苗应受道义谴责

中国外交部昨天（13日）说，发达国家和发展中国家之间“免疫鸿沟”在扩大，个别国家囤积、浪费疫苗的做法应受道义谴责。

据中国外交部官网报道，中国外交部发言人汪文斌说，在冠病疫情持续扩散蔓延、变异毒株不断出现的背景下，个别国家囤积、浪费宝贵疫苗的做法无异于阻止给消防车注水，确实应受道义谴责。

他说，中国始终认为，抗击疫情是各国的共同责任。疫苗至今仍是抗击新冠病毒的主要武器，是拯救更多生命的最大希望，世界各国都应坚持疫苗作为全球公共产品的第一属性。“令人遗憾的是，尽管目前全球疫苗产量有所增加，接种率有所上升，但发达国家和发展中国家之间‘免疫鸿沟’还在扩大。”

汪文斌提到，据统计，低收入国家只有5%人口完全接种疫苗。在非洲大陆，13亿人口中只有7.5%的人完全接种疫苗。“缺苗少药”直接威胁广大发展中国家人民的生命。与此同时，少数西方国家囤积的疫苗却远超自身需要，且浪费严重。仅美国一国，在去年3月到11月间就浪费了至少1500万剂新冠疫苗。

他说，人人享有生命权和健康权。尽己所能向世界特别是发展中国家提供疫苗，积极促进全球疫苗公平合理分配，这不是一种施舍，而是一种责任。希望有关国家能切实履行承诺，同中国一道弥合全球“免疫鸿沟”，为人类早日战胜疫情真正作出应有贡献。