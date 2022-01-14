港警和消防处今年将全面转用中式步操

香港消防处和警队将分别在1月24日和7月1日起，全面转用中式步操，意味着长期沿用的英军仪仗标准届时将被取代。

综合香港01和《明报》报道，消防处已为全体军装人员提供中式步操训练，并从本月24日起在不同仪式及场合中改用中式步操。

警务处则在前天（12日）刊登的最新一期《警声》期刊中公布，除了各典礼仪式及结业会操之外，香港警队各级人员平日也须遵守敬礼等中式步操礼仪。

香港警察学院去年12月30日推出中式步操电子学习课程，内容包括关于中式步操引入及应用的简介、与港式步操的重点分别，以及相关基本知识和技巧。课程也设有小测验，完成测验的人员可获发证书。

学院将在今年第二季推出中式步操训练日教材，并调派步操教官在各单位的训练日，协助前线人员学习中式步操的基本动作及口令，也会按需要为前线单位举办升旗及降旗工作坊。

香港1997年回归以来，警务处、惩教署、海关、消防处与入境处等纪律部队一直使用英式步操。多个纪律部队去年初逐步引入中式步操。

香港01和东网早前报道，驻港解放军去年2月曾在香港警察学院提供步操仪仗培训，香港警队形成约10人一组的小队，由一至两名解放军教授中式步操。香港五大纪律部队，包括警务处、惩教署、海关、消防处和入境事务处人员都到场受训，课程为期约两周。