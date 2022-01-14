北京倡冬奥期间弹性工作 重污染天限行

北京交通部门倡导全市各单位冬奥会期间采取居家办公、远程办公、错时上下班等弹性工作制，同时要求遇重污染天单双号限行。

综合北京日报客户端和央视网报道，北京市政府新闻办今天召开发布会介绍2022年冬奥会和冬残奥会期间社会交通临时管理措施时说，交通部门倡导全市各单位采取弹性工作制，从源头、时间、空间等多维度，调节社会总体交通量。场馆集中区域的属地政府要主动作为，组织属地各单位积极落实好弹性工作制，减少通勤交通，缓解周边道路交通压力。

交通部门也倡导市民绿色低碳集约出行，优先选择公共交通，主动减少小汽车使用。如预测发生空气污染过程且需要采取强化措施，按照区域联防联控要求，除保障城市正常运行的车辆，保障冬奥会和冬残奥会需求的车辆，以及公共交通、新能源汽车外，其他机动车按车牌尾号实行单号单日、双号双日行驶，各级党政机关、企事业单位公务用车停驶80%；除涉及赛事、民生保障、应急抢险外，中重型燃油（气）货车不得上路行驶。

此外，北京今天还发布了冬奥会和冬残奥会期间采取临时交通管理措施的相关通告，将分阶段启用奥林匹克专用车道。

《通告》规定，奥林匹克专用车道启用期间，只准许三类车在奥林匹克专用车道内通行。一是持有奥运专用证件的车辆；二是持有开（闭）幕式及其彩排车证的车辆；三是执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车。

违反奥林匹克专用车道规定的，交管部门依法处罚。在设置奥林匹克专用车道的道路上，同时设有公交专用车道的，在奥林匹克专用车道使用时段，机动车可以借用公交专用车道通行。