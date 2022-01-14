西安高校实行校园封闭管理暂不放寒假

受到冠病疫情的影响，陕西各高校调整寒假计划。西安市高校实行校园封闭管理，暂不放寒假。无疫情地市高校按照“一校一策”的原则，可安排放寒假。此外，西安机场致函西咸两地各高校，称提供包机服务。

根据央视网报道，位于西安的西北工业大学日前通知，从1月10日起，采用线上教学的方式，提前启动2022年春季学期的教学工作。

另据天目新闻报道，一则《西安机场关于提供高校师生寒假回家相关服务的函》在西安高校流传。西安机场致函西咸两地各高校：“若各高校有包机意向，可联系西安机场，由机场对接航空公司”。

西安咸阳国际机场一名工作人员受访时说，这个函件确实是由机场发布，主要是为了给学生放假回家做好准备和服务工作，具体形式如何、优惠幅度多少，还要等政府和学校的相关解封政策和放假通知出台之后，再有具体的操作细则落地。

“这并非促销手段，此举是为了减少师生接触，确保安全出行”，该名工作人员介绍，目前机场方面正在抓紧时间和西安、咸阳两地的高校进行联系对接，收集高校的相关需求，包括旅客数量、巴士接驳需求等，协调各航空公司做好相关的包机服务。届时，学生可以根据自己的目的地，选择相应的航班，并获得较大幅度的优惠。“目前西安机场内的客运航线都还没有开通，各项工作还在准备当中。”

长安大学一名工作人员周一（10日）受访时说，目前学校已暂缓放假，“具体放假时间还在等待政府部门确定。还没有组织包机返乡这方面的工作，届时有需要的话可向所在学院学工部问询登记。”

自去年12月9日西安市发现本轮疫情首例本土感染者以来，当地一个月累计报告本土确诊病例超过2000例。西安昨天新增本土确诊病例八例，累计本土病例达2039例。