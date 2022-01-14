山姆会员店APP默认五星好评被罚30万人民币

广东省市场监督管理局公布了12个反不正当竞争执法指导性案例，涉及钱大妈、沃尔玛、T3出行、德玛仕等品牌。其中，山姆会员店APP因默认五星好评，被罚30万元（人民币，下同，约6.35万新元）。

根据北京青年报客户端消息，经查，2020年10月13日至去年5月17日期间，当事人利用山姆会员商店APP线上销售商品，在“我的评价”中，当用户未及时对真实交易的商品作出主动评价时，APP后台系统则会自动默认五星好评，并将默认五星好评自动计算在好评率里进行展示，存在对商品的用户评价作虚假的商业宣传，欺骗、误导消费者。

广东省市场监督管理局表示，当事人上述行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》相关条例，依据相关规定，执法机关责令其停止违法行为，处罚款30万元。

报道指出，APP系统中的“默认好评”并非真实用户评价，虚假的好评率数据是对既有消费评价的曲解，并将对潜在消费者形成明显的误导，构成虚假宣传。执法机关对此类行为定性处罚，清楚表明市场监管部门对平台数据虚假宣传行为的认定处理意见，也起到“以案释法”的良好示范效应。

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）旗下的山姆会员店在中国近来是非不断。该店上个月被爆疑似下架新疆产品，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相昨天在新闻发布会上称，一些企业一边挣着中国消费者的钱，一边下架中国的产品，这种行为违背市场规律，不符合道德准则，必然会遭到中国消费者的强烈抵制。

徐贵相奉劝相关企业不要低估中国消费者的爱国热情，和依法维护正当权益的能力，也呼吁相关企业要考虑自己的切身利益，“不要割自己身上的肉去贴美国的脸”。