中国信达宣布不参与蚂蚁消金股权认购，其他计划参与增资的股东也暂缓增资交易。蚂蚁消金随后回应称，将继续按照市场化原则尽快确定新增资方案。

据路透社报道，蚂蚁集团旗下重庆蚂蚁消费金融有限公司（简称“蚂蚁消金”）上月拟扩大注册资本，从80亿元（人民币，下同，16.93亿新元）增加至300亿元，中国四大资产管理公司之一中国信达拟出资60亿元认购其中20%股份权益。

连同旗下南洋商业银行，中国信达目前持有的15%股权将缩水至4.003%，增资后最终合计持有蚂蚁消费金融24.003%股份权益，仅次于蚂蚁集团。

然而公司昨日（13日）晚的公告表示，经进一步商业上审慎考虑，不参与本次股权认购。股权认购协议不提呈股东大会审议，不参与股权认购也不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。

蚂蚁消金另一股东鱼跃医疗今早（14日）公告称，收到蚂蚁消金的通知后也将暂缓本次增资相关事项，待增资方案更新后，才重新评估相关投资事宜。鱼跃医疗是蚂蚁消金首批股东，持股比例4.99%，该公司原计划出资近11亿元参与增资并保持原有持股比例。

蚂蚁消金回应称，尊重投资者的商业决策，接下来将在监管部门指导下，积极和各方投资人共同磋商，继续按照市场化原则尽快确定新的增资方案，确保消费信贷业务整改落实到位。

搜狐科技报道，蚂蚁消金去年6月获准开业，成为中国银行保险监督管理委员会批准的全国第29家消金公司。有消息指蚂蚁集团旗下“花呗”、“借呗”将成为蚂蚁消金的专属品牌，这也被认为是蚂蚁集团在2020年11月因合规问题上市折戟后，整改方案终于出炉的有效信号。

业内人士和分析师认为，增资至300亿元后，蚂蚁消金最多可以承接4000亿元自营信贷业务，或最多1.3万亿元联合贷业务。预计蚂蚁消金初期将主要开展自营业务，蚂蚁集团此前披露的1.7万亿元消费信贷业务余额短期内料遭压降。