台湾海军布雷艇中队正式成军

台湾海军布雷（布设水雷）艇中队今天（14日）正式成军，总统蔡英文早上在成军典礼上致辞时认为，有了布雷艇中队的加入，海军捍卫海疆的力量会更加坚实。

综合台湾联合新闻网和《自由时报》报道，成军典礼在高雄左营举行。蔡英文致辞时指出，这是台湾海军史上首次建立布雷艇中队，并说海上的布雷作业在过去都是由海军官兵乘坐登陆艇，以人力投放。除了布雷的速度有限，在海象恶劣的时候，任务的执行难度也会更高。

蔡英文认为，由台湾造船企业龙德建造的布雷艇，再加上中科院研发的自动化布雷系统，不仅更能抵抗风浪，海军成员在执行布雷作业时，也更能迅速确实达成任务。她也呼吁各相关单位加强合作，让所有建案可以如期如质达成，一起提升防卫作战能力。

台湾海军花费9亿余元（新台币，2000万新元）购买四艘快速布雷艇，龙德公司已在去年底全数交给海军，被外界视为是台湾海军在执行不对称作战时的利器。

学者及海军人士告诉台湾中央社，水雷是低价、高效能的拒止武器，从台海作战方面来说，更能打乱敌人作战节奏、迫使敌方船团改变航道，并与反舰飞弹形成防御网，成为真正不对称战力。

台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云告诉台湾中央社，布雷在战争时期的反制敌人登陆或封锁方面具有很大价值；他也指出，水雷是低价、高效能的拒止武器；从台海作战方面来说，更能打乱敌人作战节奏、迫使敌方船团改变航道，并与反舰导弹形成防御网，成为真正不对称战力。