台湾调降洪都拉斯25项进口产品关税至零 

台湾经济部今天（14日）宣布，2019年3月签订的自由贸易协定（FTA）决议文今天生效，从洪都拉斯进口的25项产品将调降至零关税。

据台湾经济部消息，调降关税至零的洪都拉斯进口产品包括肉类、乳制品、马铃薯、酪梨等25项。

隶属台经济部的国际贸易局介绍，台洪贸易额从2007年6595万美元（约8865万新元）增加至2021年1.48亿美元，成长125%。洪都拉斯主要输台产品包含冷冻海鲜、咖啡、牛肉等产品，其中冷冻虾更是台湾第一大进口来源。

国际贸易局说，期盼台洪都拉斯业者可善用FTA利基持续深化合作，开拓更多的产业合作及贸易商机。

另据台湾《自由时报》报道，洪都拉斯现任总统埃尔南德斯（Juan Orlando Hernandez）和候任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）去年12月致函台湾，邀请蔡英文出席就职典礼。目前有传闻指蔡英文将派副总统赖清德前往致贺，并拟定过境美国。

台湾总统府发言人张惇涵今天重申，出席洪都拉斯新任总统就职典礼的相关人选与规划，若有定案，总统府将会适时对外说明。

赖清德今天中午到新北市平溪区参加弘道老人福利基金会与独居老人围炉共餐，面对记者关于出席洪都拉斯新总统就职典礼的提问时，仅说了声“谢谢”。

