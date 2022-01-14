中国外交部吁各国北京冬奥期间促进和平

中国外交部今天（14日）呼吁，各国在北京冬奥会期间停止敌对行动，努力促进和平。

据澎湃新闻报道，针对联合国大会去年12月一致通过北京冬奥会休战协议，但有动向表明美国可能与盟友于那段期间在中国周边继续举行军事演训活动，中国外交部发言人汪文斌今天回应说，北京冬奥会奥林匹克休战决议是第76届联大协商一致通过的，反映了联合国所有成员的共识。

他称，这份决议敦促各国在北京冬奥会开幕前七天到北京冬残奥会闭幕后七天，遵守奥林匹克休战并停止敌对行动，呼吁各国努力促进和平与人类相互了解。各方切实遵循这一精神，既是责任和义务，也是国际社会的共同期盼。

汪文斌说，北京冬奥会是体育盛事，疫情之下，各国都应该践行更高、更快、更强、更团结的奥林匹克格言，通过一届成功的冬奥会，为人类合作、共克难关带来希望。

他说：“我们相信在奥林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，中国一定能为世界奉献一届成功的奥运盛会，共同推动奥林匹克事业发展。”

另据中国官媒《环球时报》报道，南海战略态势感知平台微博账号12日消息称，11日深夜，美国海军“埃塞克斯”号两栖戒备群经马六甲海峡进入南中国海。据AIS信号显示，美海军另有两艘驱逐舰“奥凯恩”号及“墨菲”号也正随两栖编队一同行动。

11日上午11时左右，据Planet卫星影像，美海军“卡尔·文森”号航母打击群出现在了东马来西亚附近海域，此次经由巴拉巴克海峡进入南中国海活动。预计接下来它们很有可能在南中国海开展联合行动。