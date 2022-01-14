中国外交部回应华裔律师事件：英方007电影看多了

针对英国军情五处指一名华裔律师为中共从事政治干涉活动一事，中国外交部回应称，英方个别人“可能是007电影看多了”，产生过多不必要的联想。

据新华社报道，中国外交部发言人汪文斌今天（14日）在例行记者会上说，中国历来奉行不干涉别国内政的原则，没有必要也不会从事所谓的干预活动。

汪文斌说：“依据个别人的主观臆想就发表捕风捉影、危言耸听的言论，这是很不负责任的。我们希望英方有关官员不要发表没有事实根据的言论，更不应借炒作‘中国威胁论’来达到不可告人的政治目的。”

路透社、法新社和英国《卫报》早前报道，军情五处昨天发出关于华裔女律师李贞驹的警示，指中国共产党聘请她的目的，是要对国会议员施加不当影响。英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）将警示发给国会议员。

霍伊尔说，军情五处发现，李贞驹为在中国大陆和香港的外国国民提供便利，让他们更容易向现任议员或有意当议员的人士提供资金捐助。

霍伊尔公布，李贞驹曾参与一个处理华人事务、现已解散的跨政党国会小组的活动。

英国内政部长帕特尔（Priti Patel）告诉记者，李贞驹的行为并没有达到起诉的刑事门槛，但政府能通过警示告诫议员们，李贞驹企图对他们施加不当影响。