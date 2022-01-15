广东珠海新增七例阳性 初判为奥密克戎

继广东省中山前天通报一例冠病阳性个案后，珠海市也报告七起冠病阳性病例，初步判断为奥密克戎病毒，病毒感染来源目前不明。

综合中国央视新闻、“珠海发布”微信公众号消息，珠海市政府昨晚（14日）召开新闻发布会通报上述消息。

通报说，中山市坦洲镇前天报告一例本土病例后，珠海市香洲区南屏镇、前山街道等当天开展大规模核酸检测，截至目前确定阳性个案七例。

经珠海市疾控中心复核阳性，基因测序初步判断为奥密克戎病毒。其中一例为冠病确诊病例（轻型），六例为无症感染者。

确诊病例为家住珠海市香洲区南屏镇将军山榕园小区的53岁女性，从1月8日到13日在南屏镇榕园幼儿园上班，主要在南屏镇活动，出行方式以公交车为主。活动轨迹涉及香洲区第二人民医院、中山坦洲十四村市场B3路公交车从河排站到明珠中站往返。

珠海市昨天起已将南屏镇将军山榕园小区2栋、南屏镇十二村成丰园中45号、南屏镇广生一街73号调整为中风险地区。

通报称，依据珠海市的流行病学调查，目前显示病毒的感染来源还是不明，但已发现的七例阳性个案处在同一传播链，而且链条比较清晰，珠海市正抓紧进行病毒溯源。

珠海市昨天进行全民核酸检测，并通告全体市民非必要不离开珠海、不出省，确需离开珠海的，需凭粤康码绿码，并持有24小时内核酸检测阴性证明。

自昨天起，珠海机场出发前往北京的航班全部取消。

