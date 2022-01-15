贵州茅台酒销售公司总经理曾祥彬坠亡

中国媒体引述多个信源报道，贵州茅台酒销售有限公司董事兼总经理曾祥彬一个多月前坠楼身亡。

据红星新闻旗下的红星资本局报道，茅台销售公司董事兼总经理曾祥彬于2021年12月7日坠亡，年仅49岁。

茅台销售公司为上市公司贵州茅台的重要非全资子公司，贵州茅台持股95%，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司持股5%。

至于其坠亡原因，有接近曾祥彬的知情人士说，他的工作压力太大了。

报道称，对于很多人来说，飞天茅台一瓶难求，销售公司似乎没有压力。但梳理贵州茅台2017年至2020年年报发现，茅台销售公司的主要财务指标虽然在上涨，但是其增速却在逐年下滑。

白酒行业分析师蔡学飞分析称，贵州茅台整个企业的销售规模在高速增长，但是销售公司主要财务指标增速却在下滑，这说明贵州茅台的部分利润被市场中间商和渠道获取了，茅台没有获得这个品牌在发展过程中的溢价和直接收益。“所以贵州茅台要推进销售渠道的改革，要用市场的方法管控价格，重新捋顺厂方和商家之间的关系，增强茅台销售公司对市场的掌控能力，从而获取更强的溢价能力，提高利润水平。”

在蔡学飞看来，虽然飞天茅台一瓶难求，但对于其他系列酒以及销售体系等方面，茅台一直要求很高，并且提出了很多改革的举措，“作为销售公司的员工特别是总经理，其压力之大可想而知。”

对于曾祥彬的印象，有多名知情人透露，他为人低调、脾气温和，对工作认真负责，是个“工作狂”。“他经常加班到凌晨，有时候还会带着同事到家里加班。”

贵州茅台目前暂未对外发布任何消息。

