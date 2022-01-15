中国驻欧盟使团：没有以经济胁迫对待他国

中国驻欧盟使团发言人昨天（14日）说，中国和立陶宛关系出现的问题是双边范畴的问题。这一事件的是非曲直十分清楚。中国没有以经济胁迫对待他国，也坚决反对任何形式的政治和外交胁迫。

中国驻欧盟使团发言人在官网以答记者问的形式回应当天在欧盟非正式外长会议上欧盟对中立关系的表态时，作出上述表示。

发言人说，立陶宛执意允许以“台湾”名义在立设立代表处，公然制造“一中一台”，严重破坏中立两国关系政治基础，严重破坏中立双方务实合作的氛围。中方坚决捍卫自身正当权益，作出的反应合理合法且必要。

发言人强调，中国没有以经济胁迫对待他国，也坚决反对任何形式的政治和外交胁迫。

法国外长勒德里昂在欧盟非正式外长会后举行的记者会上表示，欧盟成员国在会上批评了中国对立陶宛的“胁迫”，称法国将在担任轮值主席国期间加速推动出台反胁迫措施；欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也表示，欧盟成员国同立陶宛团结一致。

立陶宛外交部长兰茨伯格斯此前呼吁欧洲国家挺身而出，抗衡中国对立陶宛与在立陶宛的外企施加“不法压力”。

立陶宛去年8月允许台湾在该国以“台湾”两字设立代表处，引起北京强烈不满，驻立陶宛台湾办事处于11月18日正式挂牌后，北京恫言“由此产生的一切后果由立方负责”。

立陶宛官方称，中国海关自去年12月1日起，将立陶宛从“来源国”列表删除，导致立陶宛货物滞留在中国港口无法通关。另有报道称，中国警告包括大陆集团（Continental AG）在内等德国汽车零件制造商不要使用立陶宛生产的零部件。