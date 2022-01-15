澳门修改《博彩法》 牌照限期缩至10年

澳门政府公布《博彩法》修订草案，明确赌牌上限为六个，并明文禁止发副牌，牌照限期缩短至10年，最多延期三年，即总共13年，会以重新公开竞投方式发牌。

根据《星岛日报》报道，澳门“三主三副”赌牌将于今年六月底到期，当地行政会公布新修订《博彩法》草案细节，确立新赌牌以公开竞投方式进行，订明数量最多六个，并明文禁止转批给（副牌），而新牌照限期为10年，在例外情况下最多延长三年，即合共13年，较现行赌牌缩短，当时限期为20年，最多延期五年。

澳门行政会发言人张永春解释，二十多年前发牌时，考虑中标赌牌的公司需要一定时间建设赌场，但今年如果是原有持牌博企就无须重新建设。至于倘若原有持牌博企无法续牌，张永春说，所有赌场连同用具会按法例规定归政府所有，而新入场持牌博企可无缝衔接经营已有的博彩场地及相关从业员。

张永春还说，订定六个牌照是考虑现行赌业规模经过多年发展已满足需要，不应再扩大，“总体方向是控制博彩业规模”。

澳门经济财政司办公室主任辜美玲说，目前澳门合共批出6198张赌枱，考虑令赌业健康发展，修例后赌枱数目要因应最终中标的博企规模再作分配。

张永春指出，由于法案须交予澳门立法会审议、展开竞投工作等，未必能赶及六月现行赌牌届满时完成，因此考虑再度把现有赌牌作出适当延期，但相信各个程序需时较短。

条例草案一如咨询建议，新加入要求博企必须在维护国家及澳门安全的前提下进行，以及促进澳门经济适度多元及可持续发展，并加强资格审查和监管机制，除了针对持牌博企本身，亦包括拥有公司半成股份或以上的股东、合作中介人与管理公司，有关要求不论在申请牌照或持牌期间均要符合。

早前修例咨询文件指，为增加政府在博企的直接监察权，建议引入政府代表，以及派股息等利润分配时须预先获得政府许可，一度引来业界忧虑，但此次条例草案已取消相关要求。张永春表示，经过充分分析，尽管认为政府代表可更全面掌握博企资讯，但亦会对有关公司的业务运作及独立性作出干扰，因此改为加强其他监管规定，例如当博企作出重大决定或出现影响正常运作情况时，必须向政府汇报。

张永春还表示，当局会修订现行博彩中介人及合作人的要求，当中会规范，不再容许博彩中介人和承批公司分享收入，亦禁止中介人承包娱乐场区域。

报道称，近年中美关系紧张及中国爆发的监管风波，外资在新赌牌参与资格备受关注，《博彩法》修订草案订明，博彩税维持不变，但新持牌博企的资本将由两亿澳门元（约3400万新元）大幅增至50亿澳门元，变相令派息予美资大股东的能力大减。不过，新赌牌以公开竞投方式批出，意味财力雄厚的美资如金沙中国有不俗胜算。

金沙中国总裁王英伟说，修订草案绝大部分条款较为清晰，对集团而言为好事，集团对于当局的法律规定更清晰后，在竞投赌牌上更加能够做好准备。他还说，集团会配合政府规定做事，又相信澳门政府作咨询后，已平衡各方的考虑，才作出深思熟虑的决定。