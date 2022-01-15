成都山姆会员店被指售卖变质牛肉被立案调查

针对有网民举报投诉称在成都一家山姆会员店购买了一盒进口牛肉，当天拿回家就发现这盒牛肉已经变质发臭，据成都市市场监管部门消息，针对涉案牛肉，目前成都市金牛区市场监管部门已启动立案调查程序，同时责令该店对销售的同批次问题牛肉进行全面召回。

根据红星新闻报道，从网民发布的视频来看，购自山姆会员店的该进口盒装牛肉表面一层是完好的，但掀开表面，里面的部分牛肉已经发黑。

市场监管部门工作人员前往位于成都市金牛区的这家山姆会员店调查。此前被要求下架的同批次产品，店内已经没有销售。山姆店内工作人员表示，对于包装好的盒装牛肉主要通过目测、感官来看肉质变化情况，以及通过公司设备检测温度，但是不会拆开包装查看里面叠放的肉质的情况。“不可能全部打开（包装），只能说在外表看到部分的（有问题），我可以打开，出现问题我可以马上撤掉。”该工作人员表示。

市场监管部门随后在生肉准备间对此前要求下架禁止销售的货品进行了查封，并在检查过程中，发现了该店存在规章制度落实不够完善、操作专间的温度过高等问题。

据成都市市场监督管理局官方抖音号发布的消息，成都金牛区市场监督管理局本月8日已责令商家立即下架该批产品，同时进行抽检，检验报告结果显示部分肉质色泽变黑并发暗，有异味存在，单项结论为不合格。

针对涉案牛肉，目前成都市金牛区市场监管部门已启动立案调查程序，同时责令该店对销售的同批次问题牛肉进行全面召回。

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）旗下山姆会员店此前因“APP默认五星好评”被广东省市场监督管理局处罚30万元（人民币，下同，约6.35万新元）。

该店上个月被爆疑似下架新疆产品，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相对此称，这种行为违背市场规律，不符合道德准则，必然会遭到中国消费者的强烈抵制。