美媒：中国未来两周或停飞所有美国赴华航班

中国或将从本月19日起，停飞所有美国赴华航班至少两周，以避免冠病病毒入侵影响即将举行的北京冬奥会。

据美国有线电视新闻网（CNN）梳理报道，根据中国民航局规定，从下周三（19日）开始，所有美国赴华航班将被取消或停飞至少两周。

据报道，北京冬奥会将在2月4日揭幕，参与者多数将乘搭为有冬奥会证件的人员安排的专机赴京，这是北京冬奥组委会闭环安排的措施之一。

中国民航局从2020年6月起，对国际航班实施熔断措施，意味着凡是有航班在抵达中国时发现有至少五名乘客核酸检测结果呈阳性，该航班将自动停飞两周，若有至少10名乘客核酸检测结果呈阳性，停飞令则将延长至四周。中国官方认为，实施这项措施，是降低冠病疫情跨境传播风险的重要一步。

中国民航局近期取消多个美国赴华航班，本月12日进一步取消六个航班，包括美国联合航空从旧金山飞上海的两个航班，以及中国南方航空从洛杉矶飞广州的四个航班，导致开年以来被中国取消的中美航班升至70个。

路透社12日引述美国运输部发言人称：“中国的行动不符合美中航空运输协议规定的义务。我们正在就此事与（中国政府）接触。我们将保留采取适当监管措施的权利。”

代表美国联合航空丶达美航空丶美国航空等的美国航空协会则称，目前正“与美国及中国政府进行沟通，以寻求一条对旅客影响最小的前进道路”。