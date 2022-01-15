屈臣氏中国为主播辱骂消费者“像疯狗”道歉

屈臣氏中国昨晚（14日 ）发声明，就美团点评年货节“1分钱促销面膜”活动一事致歉。

屈臣氏中国在官方微博发声明说，就近日屈臣氏美团点评年货节活动一事引起的关注，公司首先向广大顾客郑重致歉，并已就此事件第一时间成立调查处理队。

根据声明，本次活动因系统原因导致在短时间内产生了远超库存的大量异常订单。在门店库存可支持的情况下，屈臣氏已兑付部分订单，其后因库存不足暂停了兑付，给顾客带来不好的消费体验，屈臣氏深感抱歉。屈臣氏将采取补货的方式继续履行剩余订单，并将在近期陆续完成对所有用户的履约。

声明还说，针对与本次事件相关，2022年1月14日屈臣氏抖音直播间主播出现不当言论，屈臣氏同样深表歉意，但称该主播是第三方机构人员，其不当言论绝对不代表屈臣氏对顾客的态度。但直播间出现不当言论，说明屈臣氏对第三方合作的审查与监管工作不到位，公司将深刻反思，引以为戒，加强对公司全体人员以及第三方合作人员的培训与监管，避免类似事件的发生。

另据时代财经报道，事件源于1月11日，屈臣氏在美团平台推出面膜优惠活动。根据活动规则，1月11日早上5时至8时，消费者用优惠券以0.01元的价格能买到两款面膜产品中的任意一款（每人限购五盒），仅支持线下门店提货。

但不少消费者陆续发声称，他们在线下提货时遇阻。有门店直接告诉消费者缺货，希望消费者退款处理。与此同时，被告知缺货的面膜仍然在屈臣氏线上渠道售卖。

1月14日，#屈臣氏1分钱买面膜活动被质疑玩不起#话题冲上微博热搜。

让事态进一步发酵的是，在众多消费者去屈臣氏直播间讨要说法时，却换来直播间主播的辱骂。网传视频显示，屈臣氏主播面带笑容，对着镜头说出“为了一分钱的东西，就想要薅到，就像‘疯狗’一样咬人”“踢了你我就高兴了”“活该”等辱骂性语句。

值得注意的是，网传导致此次活动库存无法支撑消费者提货是因为美团系统故障。1月14日晚间，陆续有消费者反馈收到美团50元消费券赔偿，但同时，美团客服也回应称，活动价格是商家自行设定，与美团系统无关，该赔偿也并非屈臣氏赔偿方案，只是为了弥补消费者在美团平台的体验。

据新京报贝壳财经报道，多名消费者在黑猫投诉平台表示，1月11日参与了屈臣氏线上平台的0.01 元抢面膜活动下单后仅支持线下门店提货，但多数门店表示活动产品缺货。一名消费者称很早就去提货，店长表示缺货，但是货就在货架上摆着，随后当着她的面将面膜收起来，用系统发信息通知她缺货。目前，该活动黑猫投诉平台投诉量超千条。