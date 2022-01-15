台F-16V战机殉职飞行官家属到失事地点招魂

台湾空军嘉义基地一架F-16V型战机本月11日下午坠落嘉义县外海，殉职飞行官陈奕家属今天（15日）中午到失事地点招魂。

综合东森新闻云、中时新闻网等台媒报道，陈奕的父母及亲友在军方人员陪同下，今天中午抵达现场准备招魂。

家属一行人在军方人员陪同下登上海堤，陈奕的妹妹代表家属掷筊，一杯就出现圣杯，法师随即说“哥哥已经答应要跟你们回家了”，顺利完成招魂仪式。空军说，将全力配合家属进行治丧事宜。

陈奕驾驶F-16V战机失事后，连日军方、搜救单位以及民间团体陆续找到F-16V残骸1700多件，13日晚间也找到疑似陈奕的部分残缺尸块，经联络陈奕家人到嘉义殡仪馆采集检体后，由嘉检送往法医研究所进行DNA比对后，14日晚间确认为陈奕遗骸。

军方今天上午已派遣平台式抽砂船、水陆两用怪手动力竹筏、怪手等重机具在坠机点抽砂，寻找其余大块机体残骸，并进行吊挂作业。

军方透露，由于机体十分破碎，且至今未发现陈奕较完整的躯体，家属或多或少有心理准备，但表明仍未放弃希望，不管结果如何，军方都会尽全力协助、陪伴家属。

由于目前找到的机体残骸均为破碎状，现场人员研判，上有大型机体残骸在高速撞击下，埋在泥滩深处，因此军方目前调来大型机具怪手及抽砂船抵达水溪靶场北堤现场待命，今天上午在坠机地点进行大规模抽砂作业，能够将深陷海中烂泥的机体吊挂上岸。