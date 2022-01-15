港理大冲突九人暴动罪成 七人被判监禁38至40个月

香港理工大学前年11月爆发警民冲突，大批示威者到油尖旺一带声援示威者，其中九人被指不理会警方发射的催泪烟和警告，继续留下成为暴动人群的一分子，被裁定暴动等罪名成立，香港法官今天（15日）宣布判刑决定，除两名20岁的年轻被告入教导所外，其余七名被告入狱38至40个月。

根据香港01新闻报道，法官林伟权在宣读判刑决定时说，2019年的修例风波，引发出一连串的暴力事件，参与者很多都是年轻人，本案被告也是，他们怀着改变社会的理念，但入世未深，用了错误的方式表达，在考虑判刑时，既要有阻吓性，也不应过重，因为他们将来仍须再投入社会。

林伟权重申，法庭必须坚决打击罔顾法纪，危害执法人员的行为；然而在阻吓之余，亦不能对年轻被告造成压毁性的影响，判刑时亦有考虑到，案件中无证据显示被告们有周详计划，亦无人受伤或造成严重财物损失。



上述九名被告年龄介于20岁至27岁，他们被裁定于 2019年11月18日，在加士居道拔萃女书院外参与暴动。

其中，两名年纪最小的被告陈国威及陈霆堃犯案时仅18及17岁，现在也只有20岁，法官根据报告建议，判二人入教导所；

此外，两名被告梁嘉星及詹隆享除了暴动罪外，另被裁定管有攻击性武器或适合作非法用途的工具两罪；女被告曾倩仪被捕时手持汽油弹，这三人被判监40个月，余下四名被告陈子谦、江镜棠、黄适哲及邓锦乐，则被判监38个月。