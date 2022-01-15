美检方建议对华裔科学家陈刚撤控

去年1月被起诉的美国华裔科学家陈刚，所面对的指控预料将获得撤销。

综合美国《华盛顿邮报》、路透社引述知情人士报道，检察官预计将很快寻求撤销对麻省理工学院著名华裔教授陈刚的指控。

知情人士称，波士顿检察官根据近期获得的最新信息，建议美国司法部撤销此案。波士顿检察官本周已向美国司法部总部发出撤诉书，司法部虽尚未签署，但有望在几周内撤诉。

美国司法部官网消息显示，美国工程院院士、麻省理工学院（MIT）教授陈刚去年1月因未能向美国能源部申报其在中国的工作和获得的奖励而被起诉。

美国麻省理工学院（MIT）华裔科学家陈刚涉嫌收取约2900万美元（约3850万新元）外国研究经费，当中至少1900万美元来自中国，并为中国担任多个顾问职位，且未向校方及美国能源部申报。

案件去年1月14日在波士顿联邦法院提堂。控方指，56岁的陈刚在中国出生，已入籍美国，目前任教MIT纳米工程组；他从2013年起，先后向美国多个部门申请研究经费，同时又收取外国经费，包括来自南方科技大学的费用，但未向当局作利益申报。

《华盛顿邮报》报道称，陈刚案的撤诉标志着美政府“中国行动计划”（China Initiative）遭受挫折。这项计划2018年由特朗普政府发起，为防止中国从事“经济间谍”，以及“窃取科研成果”。

迄今为止，已有20名科研人员遭波及，其中绝大多数都是华裔科学家。据《纽约时报》报道，《麻省理工科技评论》发布数据显示，其中90%被告都是华裔，被告最终被定罪的比例约25%。

美国政府的做法令学术界人人自危，也加速华裔科学家回流中国。据《华尔街日报》去年12月23日报道，超过六名华裔顶尖研究人员说，他们要么已经从美国大学的职位跳回中国，要么正在寻找这样的机会。

对于“中国行动计划”，中国外交部发言人汪文斌昨天（14日）明确表态称，这实质是美国的反华势力滥用国家安全概念，对中国进行遏制打压的工具。美国应当倾听各界的正义之声，切实纠正错误做法，停止以中国为假想敌，停止编造借口对中国抹黑打压，停止干扰中美在科技人文等领域的正常交流合作。