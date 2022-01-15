网上出现规避赴华健康监测“攻略” 中使馆提醒诚实守信

针对社交平台出现规避七天自我健康监测等要求的“攻略”，中国驻美国大使馆今天（15日）在官网发文，提醒拟乘机赴华人员严格遵守行前检测规定。

中国驻美大使馆称，奥密克戎冠病变异毒株导致全美疫情形势持续高位运行，近期从美国输入中国的确诊病例大幅上升，完成行前检测后仍频繁外出观光、购物或参加聚餐等群聚性活动是导致感染的重要原因。

使馆称，再次提醒拟赴华人员慎重评估疫情期间国际旅行的紧急性和必要性，特别是近期航班频繁熔断可能造成的经济损失，“非必要，非紧急，不旅行”。

对于确有紧急旅行需要的乘客，使馆提醒，务必严格按照驻美使领馆发布的要求进行检测，尤其注意行前第七日检测后需留在赴华航班起飞地进行自我健康监测，临行前48小时检测后严格执行自我隔离，不与外界接触，以免染疫从而影响赴华行程。

使馆特别提到，微博、微信等互联网社交平台出现规避七日自我健康监测等要求的所谓“攻略”，提醒乘客诚实守信申领健康码，使领馆将通过各种渠道核实赴华乘客是否严格遵守相关规定。此前已有多名乘客因各类不诚信行为未获“绿码”，甚至有人被追究法律责任。

中国驻墨西哥大使馆今天也通报称，有赴华人员通过修图软件伪造健康码，企图蒙混过关，目前已暂停申请资格。