人民日报：​香港新一届立法会启动 过去立法会乱象翻页

香港本周三（12日）第七届立法会举行首次会议，人民日报今天发表评论文章说，香港立法会曾一度被裹挟成反中乱港的平台，如今立法会乱象这一页已经翻过去了。首次会议上，议员履职尽责，就市民与业界关心的问题与行政长官讨论，是行政与立法良性互动的良好开端。



“人民日报评论”微信公众号发出的文章指出， 立法会作为香港治理架构的重要组成部分，需要发挥其应有的作用。作为单一制国家下的地方立法机关，香港立法会的全部权力来自中央通过基本法的授权，且受到中央作为授权机构的监督。香港立法会作为立法机关，与行政机关既相互制衡又相互配合，且重在相互配合，这是香港政治体制的重要内容。

文章说，在第七届立法会首次会议上，议员履职尽责，就市民与业界关心的问题与行政长官讨论。希望行政机关应对疫情时严格“外防输入”，关注在收紧防疫措施下中小企业生存，要求有关部门全面检视人力政策等等。议员提问视角多样，涵盖香港发展和社会民生方方面面，既有对政策的宏观把握，又有对细节的刨根问底。原定1.5小时的答问会，延长了半个小时，特首答问数创历年新高。一次会议不可能解决所有问题，但这也是行政与立法良性互动的良好开端。

文章指出，当下香港比较迫切的问题是疫情防控，以及与此相关的纾解民困。议员履职当“锱铢必较”，想市民所想、急市民所急、解市民所困，提出善意、诚恳的批评和反映民意诉求的建设性意见。而行政机关则应针对当前形势，拿出务实举措，回应各界关注。对待问题不回避，对待困难不畏惧，通过一项项实事，公开透明的规划，一目了然的进度，让香港市民看到担当作为，凝聚起推动香港稳步向前的信心。这些难题对香港来说确实有挑战性，但只要大家有一种心往一处想、劲往一处使的精气神，在中央政府坚强支持下，香港各界共同努力，就没有迈不过去的坎。

文章最后说，香港要融入国家发展大局，巩固提升国际金融中心地位，需要持续解决的深层次问题还有很多，这些都有赖于良政善治不断推进。在新选制之下，行政机关与立法机关既相互制衡又相互配合，实现良性互动，带动香港各界共同努力，就一定能用经济发展的实效，用民生改善的实绩，取信于香港市民，为香港赢得更加美好的明天。