港食卫局长：香港防疫目标一定清零

香港食卫局局长陈肇始今天说，港府收紧防疫措施，因为香港疫情的大前提是动态清零，若能做到就可以通关，市民可过上正常生活。

香港奥密克戎个案减少，但港府昨天（14日）宣布再延长禁止晚市堂食等社交距离措施14天至大年初三。

陈肇始今天（15日）在香港电台节目上透露，港府不能放宽防疫措施的六个原因，即一、奥密克戎传染力高，两周内出现六代传播；二、有带病毒而没打疫苗人士在屯门社区游走；三、有两座大厦出现垂直传播；四、全港污水监测上某些地区出现阳性；五、香港只有约三成患者无病征；六、患者的确诊地点及情况多元化。

陈肇始说，香港有动态清零的目标，所以要全力遏止传播，“我哋先有好日子过（大家才有好日子过）”，若在疫情“未係好清但咁做（还未清除就放宽），会将疫情时间拖长，未能有够效堵截到”。

由于奥密克戎病毒潜伏期较短，港府早前缩短奥密克戎患者的紧密接触者检疫时间至14天，针对这么做对由外地回港的检疫期仍维持21天是否不公平，陈肇始回应说，外防输入措施一定要严谨，港府一直都在留意评估，并称要放宽外防输入需要更多数据，而过去部分个案是在检疫14天后出现。

对于港府防疫目标锁定动态清零，港府专家顾问、香港大学医学院院长梁卓伟今天在香港商业电台节目上说，奥密克戎传染力强，“真係要清零，係零感染，呢个差不多係不可能任务（真要清零，是零感染，这个几乎是不可能任务）”，即使全港疫苗接种率达100%，都很难停止奥密克戎的传播。

针对港府新公布的疫情防疫措施，香港民意研究所昨天召开记者会公布一项网上民意调查，在星期一至星期四（1月10至13日）透过网上问卷，成功访问5969名12岁或以上的香港市民。

结果显示，63%受访者不满港府应付冠病疫情的表现，41%认为新一轮防疫措施不可能阻止疫情在社区暴发，高达99%受访者认为，新一轮防疫措施对日常生活有影响。

调查也发现，50%受访者形容，港府现有的防疫措施“矛盾、难以理解”；14%形容“过松、有漏洞”；12%指“过严、扰民”，只有19%认为“必要、及时”。