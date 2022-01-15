中国13省“一代户”占比超50%

中国传统观念中家庭生活的多代同堂模式正逐渐减少，媒体梳理发现，全中国共有13个省份的一代户占比超过了50%，其中黑龙江一代户家庭比例最高。

所谓“一代户”，即同一辈人居住或单身居住落户的情况，包括了独居的成年子女、已婚未育的年轻夫妻、空巢老人等情况。

据《第一财经》报道，根据《中国统计年鉴2021》数据梳理发现，随着经济社会发展，中国的家庭模式也发生了变化，近年来一代户占比逐渐上升。

数据显示，2020年中国全国共有家庭户户数49415.7万户，一代户总量超过了2.4亿户，占家庭户户数的比重达到了49.5%，接近一半。

以户数来看，有九个省份的一代户数量超过了1000万户，分别是广东、山东、四川、江苏、浙江、河南、河北、安徽和湖南，这些都是常住人口超过6000万的人口大省。

从一代户占家庭户的比重来看，有13个省份的占比超过全国平均水平，也超过了50%，其中，黑龙江、上海、浙江、北京、辽宁、内蒙古和吉林均超过了55%，这些省份主要位于东北、华北、长三角地区。其中，黑龙江以59.65%位居第一。

吉林大学东北亚研究院教授衣保中对此分析说，从文化角度来说，东北地区本身就是个移民区域，没有什么宗族观念，聚族而居的很少；其次，东北的城市化起步比较早，城市化程度高。城市家庭一般都倾向于小家庭，子女长大后结婚一般都另外买房单独居住。

另外，东北的人口流动性比较大，比如成年子女外流或者老年人到南方养老，这些因素也会带来家庭的小型化。

第七次全国人口普查结果也显示，中国全国平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年的3.10人减少0.48人。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授就此分析说，家庭户平均人口少于三人，说明有相当一批家庭户是一代户。

董玉整分析，京津沪、浙江等经济发达地区一代户比例高，是与经济快速发展、社会高质量发展相适应，与发达地区的晚婚晚育、未婚未育、已婚未育等人群相对较多有关。

此外，无论是三代户还是四代户，南方省份的占比都更高。数据显示，中国四代户约254万户，占家庭户总数量的0.51%，四川、河南和江苏的四代户户数都超过20万，广东和云南则位居四、五位。

若从占比来看，云南、西藏和甘肃位居前三。其中，云南这一比重高达1.16%，是中国全国唯一一个超过1%的省份；整体上，南方地区尤其是西南省份的三代户占比较高。