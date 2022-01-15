台外长：美国自行评估是否协防台湾

台湾外交部长吴钊燮说，美国是否协防台湾由美国自行评估，并称“捍卫台湾是我们自己的责任，台湾必须做好自我防卫的准备。”

吴钊燮前天（13日）接受“法国24小时新闻台”（France 24）视讯专访时，说明中国大陆对台湾的威胁、两岸情势、台美安全合作及台湾与立陶宛关系等议题。

在被问及美军会否在中国大陆侵略时协防台湾，吴钊燮说：“此事得由美国自行评估，觉得台湾是否有足够价值让他们介入，但我们必须做好捍卫台湾的准备，因为这是我们的责任。我们寻求美国依循《台湾关系法》的承诺，继续提供防御性武器装备，并在军训方面持续协助台湾。”

吴钊燮强调，台美安全合作，包括情资交换、武器採购、协助人员训练及军事现代化等项目，有助于台湾强化自我防卫能力。台美军事交流过去几年越来越密切，“我们有决心与信心捍卫台湾。”

针对中国大陆将采取一国两制度模式管治台湾的提问，吴钊燮指出，香港的例子让世界各国明白，中国大陆的承诺并不可信，“一国两制”事实上只有“一国”，并无“两制”，台湾人民不接受中国的“一制”威权统治。

他说，“台湾是一个主权独立的国家，这是现实、也是现状”。香港民众无从反抗中国大陆的国安法，但台湾可以挺身反抗中国大陆的压制，坚守对民主自由的信念及生活方式。