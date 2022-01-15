武汉儿童医院医生被男子持刀砍伤

湖北省武汉市前天发生暴力伤医事件，武汉儿童医院一名医生被人持刀砍伤。

武汉市公安局江岸区分局官方微博昨晚发布警情通报称，武汉市江岸区某医院门诊楼13日13时50分许发生伤害案件，48岁的犯罪嫌疑人张某持刀将58岁的医生彭某砍伤。

警方称，公安机关将张某现场控制，伤者经送医救治，无生命危险。张某目前已被刑事拘留。案件正进一步办理。

综合封面新闻、每日经济新闻报道，据网友爆料，受伤医生为武汉儿童医院消化内科医生彭罕鸣。彭罕鸣从事小儿消化系统疾病诊断及治疗、小儿胃镜和结肠镜检查及治疗，他原本在1月18日及1月20日全天接受预约挂号，现在均已显示停诊。

报道引述目击者李女士说，事发时是下午两点多，她和家人正从四楼带着孩子就诊结束，人群里突然出现骚动，有人喊“快抓住他”“别这样”。

李女士说，“看到有个男的，背着包，手里有把菜刀。彭医生脖子上、胸前都是血。有三个奶爸冲上去把那个人按住了。民警和保安很快就来了。”

武汉市儿童医院一名医生说，对事情很痛心，儿科医生工作强度大，接待的病情复杂，培养一位成熟的医生很不容易，彭医生是该院技术骨干，出事后被送往协和医院抢救，他的伤情可能会影响以后接诊和手术。

中国官媒《光明日报》今天在官方微博评论事件说，“举刀向医生，恶行难容忍”，举刀砍向医护人员，不仅伤害了医生本人，更斩断了其他患者的求医之路。

评论说，不管什么情况，都不能成为暴力伤害医护人员的理由，无论何时都不能忘了在法律框架之下解决问题，“更何况，伤医即自伤，没有医护群体谁来守护健康？”