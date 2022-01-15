丁磊回应统一充电口提案争议：不必担心规范束缚创新

网易CEO、中国政协委员丁磊向工信部提案统一充电口一事引发热议。公众号“鱼眼观察”发文反对该提议后，网易方面向其发布了删稿函再引发争议。丁磊昨晚对“鱼眼观察”作者于平致歉，并称上述提案绝非贸然，也不必担心这些规范束缚创新，因为真正的创新是挡不住的。

根据新浪财经报道， 丁磊在道歉信中表示，此前的删稿函并非网易临时工所为，而是网易正式员工发送，团队存在考虑不周、操作不当的问题。目前网易已撤回相关函件。

针对统一智能设备充电标准端口的提案，丁磊表示，提案绝非贸然，前期和团队做了大量的调研，发现这个问题确实是很多人的痛点，因此才在政协会议上做了相关提案。

对于于平提到的制定标准会阻碍行业技术创新等观点，丁磊也回应说：我完全同意你关于市场和竞争的论述。但另一方面，丁磊强调可以从各种技术发展的过程中看到一个相同的规律：在一项新技术发展的初级阶段，自由竞争将促使百花齐放百家争鸣，使得技术创新迅速成型；在技术逐步成型之后，需要行业或者政府制定一定的规范。

丁磊说，“我们大可不必担心因为这些规范就束缚住了创新，因为真正的创新是挡不住的”。

于平在题为《丁磊这次为什么错了》的文章中指出，在整个快速变化的行业 ，通过立法统一制定标准，将某种技术固定下来，不得继续改进，无疑是极不明智的。

文章认为，由行政之手代替企业，代替市场做主，对技术标准进行统一，往往会扼杀企业创新的动力，使那些更能造福大家生活的新技术，锁在实验室的柜子里。

文章说，在经济领域必须警惕，那种动不动就要用行政手段，把什么事“管起来”的思维。从人类几千年的历史看，行政管制往往不是“一管就灵”，有些时候反而是越管越糟，甚至错失发展的宝贵机会。

文章最后还说，丁磊委员不只一次呼吁行政干预市场，直言身为知名企业家，丁委员的履职水平让人担忧。