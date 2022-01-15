王毅重申反对美国单边制裁伊朗

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（14日）重申，中国反对美国单边对伊朗实施制裁。

据中国外交部官网消息，王毅昨天与伊朗外长阿卜杜拉希扬在江苏无锡举行会谈，双方共同宣布启动两国25年全面合作计划落实工作，并就此进行了深入讨论。

王毅说，中国坚决反对对伊朗的非法单边制裁，反对借人权等议题进行政治操弄，反对粗暴干涉伊朗等地区国家的内政。

去年11月，王毅在与阿卜杜拉希扬举行视频会晤时，曾表明中国愿同伊方一道，反对任何单边主义和霸凌行径，捍卫不干涉内政原则，维护国际公平正义。

王毅昨天提及，伊核问题是非曲直一目了然。美国单方面退出伊核问题全面协议，一手造成了目前的困难局面，理应承担主要责任，理应尽快纠正错误。

他说，中国将坚定支持全面协议恢复履约谈判进程，继续建设性参与后续谈判，希望各方克服困难相向而行，坚持推进政治外交解决进程。

阿卜杜拉希扬说，伊方致力于通过严肃谈判达成一揽子、稳定的保障协议，赞赏中方发挥的建设性作用，愿同中国保持密切沟通。

据俄罗斯卫星通讯社报道，2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国单方面退出协议并恢复制裁，而伊朗自2019年逐步中止履行协议部分条款。

据伊媒报道，按照伊朗核协议，伊朗应将浓缩铀丰度限制在3.67%。但截至去年12月，伊朗已将浓缩铀纯度提高到60%。