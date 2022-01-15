中国央视：勿忽视因动态清零策略而作出牺牲的“少数派”

中国官媒央视今天发表网评文章说，近两年因为疫情不少人的生活无常。一方面要充分肯定，在“动态清零”策略下，中国以一时之痛换来长久之安，以局部之失换来整体之得；另一方面，也不要忽视了那些为此而牺牲或遭到厄运与困境的“少数派”。

文章以三个个案为例，指出因为感染病毒、或因为社区封锁、或因为防控需要，他们本来正常的生活被打乱，工作、事业、名誉甚至衣食住行都受到极大的影响。

文章说，中国文化传统崇尚集体利益至上，倡导“以小我成就大我”。但这并不意味着可以完全不尊重和保护个体的权益，更不表示个人或少数的牺牲是理所当然的。尊重个体的利益、关心“少数派”的权益是公共治理水平和公务服务温度的体现。尤其是疫情之下，这些群体多为弱势者，更不应被忽略。很多时候，“少数派”是相对的少数，绝对数量往往是一个庞大的群体。

文章提到，在西安打工的湖北人粱炎平因其所在的村子封闭，只好在正在装修的毛坯房一住就是20多天，质问是否有其他解决办法，而不是一拒了之，迫其在“三无”毛坯房中度过这漫长而寒冷的冬日？

文章还以天津津南区某高校就读的学生因感染冠病成为网暴受害者为例，指出“少数派”和“多数派”有时是可以互换的。任何一个人都有可能成为网暴的受害者，成为被群起攻击的那个势单力薄的可怜人。任何时候，都不能因为“人多势众”而对个体的利益诉求置若罔闻。



文章最后说，冠病疫情仍在继续，中国还在与病毒激战。这场“战争”不仅是对经济实力、技术体系、治理能力的考验，也是对精神意志、国民素质甚至人性的考验。在保证防疫大目标的条件下，也应更多地考虑到那些受到伤害和作出牺牲的社会个体和边缘群体，给予他们尽可能多的关怀和抚慰。这是衡量一个社会文明水准的重要标尺。