中国研发可精准探测奥密克戎等病毒试剂盒获批上市

清华大学医学院等团队研发、可精准探测奥密克戎等变异病毒株的试剂盒获批上市。

据中新社报道，清华大学医学院郭永教授团队与北京新羿生物科技有限公司等多家单位，联合研发的冠病核酸检测试剂盒正式获得中国国家药品监督管理局医疗器械批文。

据介绍，新的试剂盒有效提高了检测灵敏度，可以降低阳性漏检情况。此外，这个“嗅觉灵敏”的“冠病探测器”对包括德尔塔株、奥密克戎株等在内、目前全球范围内最常见的15种变异株，均不会出现漏检和脱靶。

郭永介绍称，新的试剂盒采用的是数字PCR技术（第三代PCR技术），在之前荧光定量PCR（第二代PCR技术）的基础上借助了微流控生物芯片的方式，数字化显示冠病病毒数据，极大提升了核酸检测的“信噪比”，其灵敏度可达100拷贝/mL。

他举例称，老一辈人家里的电视机经常出现“雪花”，画质模糊，稳定性也不高。但现在的液晶电视就不存在这种情况，因为液晶电视的信号是数字信号，不是以前的模拟信号。数字PCR能够提高核酸检测的灵敏度和准确性。

据介绍，针对冠病病毒诸多变异株出现的情况，研发团队已完成相应变异株序列的生物信息分析，并对潜在可能影响试剂检测性能的突变开展了验证实验。

此外，获批上市的试剂盒有望在临床研究中发挥两个重要作用——监测冠病病人的临床治疗，以及抗冠病药物的临床研究评价。

新的试剂盒这次获得的批文，是中国国家药监局批准的首张基于数字PCR技术进行冠病病毒核酸检测的III类医疗器械证书，也是全球首个经评审后正式获批的将数字PCR技术运用于冠病领域的研究成果。

这项进展意味着此技术的国产化和自主可控。对整个技术领域而言，数字PCR技术的冠病核酸检测试剂正式获批上市，可推动此技术的更新迭代和快速进步。