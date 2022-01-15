中国央行副行长：国际金融市场风险向中国传导压力加大

中国人民银行副行长刘桂平今天（15日）在一场峰会发表演讲时，提醒主要经济体货币政策转向带来的不确定性。他并直言，国际金融市场风险向中国传导的压力在加大。

据中新社报道，“全球财富管理论坛·上海苏河湾峰会”今天在北京、上海两地连线举行。

刘桂平在会上提及，中国建设国内国际双循环体系面临的一些主要不确定因素。例如，随着全球冠病疫情再次反弹，世界银行近期预计2022年全球经济增长4.1%，比此前下调0.2个百分点。

主要经济体货币政策转向也带来风险。刘桂平指出，当前主要经济体通胀水平不断上升，货币政策转向趋势明显。今年1月刚召开的美联储会议纪要显示，美国将在2022年3月加息并缩表，英国、印度央行已于2021年12月启动加息，欧央行也在考虑可能加息，这将推动美元、欧元等回流，可能导致国际金融市场大幅波动。

据此他判断，一些新兴国家将面临跨境资本大规模流出风险，国际金融市场风险向中国传导的压力在加大。

此外，刘桂平还提及，在疫情冲击下，全球生产力布局加速调整，加之地缘政治角力影响，中国产业安全和竞争力受到威胁。逆全球化和民粹主义也将带来不确定性。

谈及在此背景下如何畅通“双循环”，刘桂平认为，中国要充分展示开放姿态，更加积极主动融入世界。金融部门要抓好已有金融开放措施有序有效落实，稳步推进利率、汇率市场化改革，扎实推进金融基础设施互联互通，拓展“一带一路”金融合作空间，不断完善金融监管体制改革，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

他还提到，要把扩大内需与深化金融供给侧结构性改革有机结合。发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，疏通货币政策传导机制，为经济发展提供有效资金供给，推动构建更有利于城乡居民收入增长和消费升级的金融产品和服务体系，支持城乡居民提高消费意愿，增强持续消费能力。