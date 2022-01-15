港网媒 《独立媒体》半年内首达收支平衡

香港网媒《独立媒体》今天发布去年12月工作及财政简报，显示其营运收支在近半年内首次达到平衡。

根据《独立媒体》今天（15日）在面簿发布的简报，其订阅和广告及其他收入合计22万7286港元（约3万9347新元），与包括员工薪金、强积金在内等支出总金额22万6775港元相若，是《独立媒体》近半年来首次达到收支平衡。

《独立媒体》在简报中说，对于《立场新闻》及《众新闻》等港媒的停运感到非常痛心和可惜，在没有“大媒体”的年代，读者都要努力寻求替代及可信的资讯渠道。

另据网媒“香港01”报道，翻查资料，除12月外，《独立媒体》过去半年，每月均录得约2万至11万港元亏损。

《独立媒体》上月订阅收入逾18万港元，已属于高位，相较半年前即6月份，订阅收入仅约10万港元。至于广告及其他收入有逾4万港元，按月大增近3.5倍。

过去半年来，《独立媒体》订阅收入最低为10万5000港元；广告收入最低不足2000港元，与上月相差22倍。员工人数在这段期间一直维持在16至18人，每月薪金开支至少须20多万港元。

根据过往三份年度报告，《独立媒体》在2017/18年度及2018/19年度，分别录得约28万港元及11万港元亏损。2019/2020年度是唯一例外，因反修例社会气氛的带动，捐款额破纪录逾300万港元，该年度录得约113万港元盈余。