孙力军政治团伙案首次曝光 涉及另四名“警虎”

中国反腐专题片《零容忍》昨晚播出第一集《不负十四亿》，首次通报公安部原副部长孙力军政治团伙案细节，揭露该团伙成员包括四名在孙力军之后落马的“警虎”。

他们是中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科，上海市原副市长、市公安局原局长龚道安，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，以及重庆市原副市长、市公安局原局长邓恢林。

综合微信公众号“长安街知事”、澎湃新闻等报道，专题片《不负十四亿》披露，孙力军等人通过为他人在职务晋升、企业经营、工程承揽等事项上提供帮助，收受巨额财物。其中，孙力军、王立科收受财物达数亿元（人民币，下同，1亿元人民币约2100万元新元），其他人也有几千万元到1亿多元。

王立科送给孙力军9000万元人民币

专题片详细披露了孙力军与“小圈子”其他成员的关系。

据王立科在专题片中称，他在2008年下半年结识孙力军。2011年孙力军到辽宁出差期间，他首次送上一张存有100万元的银行卡。此后，王立科多次专程到北京等地“看望”孙力军，送上银行卡、美元、公司股份。

孙力军在专题片中说：“王立科每年大概四五次来北京，每次都给我30万美金（40万新元），放在一个小的海鲜盒里面。他每次来就说，我给你送点‘小海鲜’，我就知道怎么回事儿了。”

王立科历年送给孙力军的“小海鲜”，到案发时累计折合人民币9000多万元。而孙力军则在王立科一路被提拔为江苏省副省长、公安厅长，江苏省委常委、政法委书记中提供帮助。

与从王立科身上大肆收钱不同，孙力军对龚道安大把花钱。

专题片披露，2010年，在全国地市公安局长培训班上，时任湖北省咸宁市公安局局长龚道安进入孙力军视野。

孙力军认为龚道安业务能力出众，于是主动拉拢示好，通过积极推荐运作，使得龚道安被提任为公安部技侦局副局长，之后又陆续提任技侦局局长、上海市公安局局长、上海市副市长。

专题片指，孙力军从受贿所得中拿出大笔资金，为龚道安解决孩子住房、安排亲属工作等各方面问题，还给龚道安下属团队发“奖金”，促使龚道安不遗余力地为他效命。

龚道安向孙力军引荐邓恢林

龚道安则帮孙力军经营充实“小圈子”，向孙力军推荐时任湖北省宜昌市公安局局长邓恢林。在孙力军的帮助下，邓恢林先后提任中央政法委办公室主任、重庆市公安局局长、重庆市副市长。

至于刘新云则是孙力军于2014年公安部在山东的一次会议上结识的。经孙力军运作，2014年12月，刘新云调任公安部网安局局长。

专题片披露，刘新云私下向孙力军违规提供大量重要网络舆情；龚道安也同样向孙力军违规提供大量信息、汇报案件办理情况，这些材料绝大部分孙力军无权知悉。

为自己制定“十五年规划”

专题片还披露， 2008年孙力军调到北京工作后，利用职权和影响力为多名不法商人做生意提供帮助，不法商人则为他送上巨额贿赂。专案组最终查获的孙力军赃款赃物，包括巨额现金、名贵手表、金银珠宝、年份茅台、高档手机、名贵普洱茶等。

2018年，孙力军出任公安部副部长，成为公安部最年轻的党委委员、副部长。

专题片指，孙力军自恃是公安部最年轻的党委委员、副部长，有他人不具备的政治潜力和优势，野心更加膨胀，大搞腐败，图谋更高的领导岗位。

中央纪委国家监委机关工作人员顾桧说，孙力军政治野心膨胀，谋求自己所谓更大发展，他为自己制订了一个“十五年规划”，争取要五年上一个台阶，并且在商人朋友之间吹嘘；他也经常向“小圈子”里的成员进行封官许愿。

孙力军涉嫌非法持有枪支、操纵股市

今年53岁的孙力军在2020年4月被查，中纪委去年9月宣布他被“双开”。中国最高人民检察院微信公号本月13日发布消息说，孙力军近日被吉林省长春市检察院以受贿罪、操纵证券市场罪、非法持有枪支罪提起公诉。

中共十九大后落马“警虎”中，孙力军是首个被指控非法持有枪支罪的“老虎”。他也是十八大后落马“老虎”中，罕见涉嫌“操纵证券市场罪”的“老虎”。

中央纪委国家监委案件审理室副主任孙东升在专题片中指出，孙力军案件是一个典型的政治问题和经济问题交织的案件，特别是这些人顶风违纪、知法犯法，结党营私，搞团团伙伙，贪污贿赂数额巨大，影响非常恶劣，这是十九大以来查处的最严重的案件之一。