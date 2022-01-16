叶刘淑仪：中央不希望港社会因特首选举而撕裂

香港特首选举将在两个月后举行，至今还没有任何人表态参选，立法会议员叶刘淑仪认为，这是因为中国中央政府不希望香港社会因特首选举而撕裂。

叶刘淑仪昨天（15日）接受香港Now新闻台的访问时说，香港政治生态出现很大改变，并重回正轨，“我想中央不想见到香港再因特首选举而撕裂，所以你见迟迟未有人出来摇旗呐喊，就是这个原因，中央不鼓励。”

叶刘所属的建制派政党新民党，在新一届立法会拥有五个议席。担任新民党主席的叶刘淑仪认为，新民党可协助港府进行《基本法》23条立法工作，但预料本届政府无法在任期今年6月30日结束前完成立法。

香港将在下个月15日开始进行特首候选人提名阶段。被外界视为是热门人选包括现任特首林郑月娥、前特首梁振英、财政司司长陈茂波、政务司司长李家超、新民党主席叶刘淑仪、香港交易所前行政总裁李小加。世界卫生组织前总干事陈冯富珍也被视为黑马人选。

全国港澳研究会副会长刘兆佳告诉香港《星岛日报》，中央不愿见到有人破坏来之不易的社会团结稳定局面，也绝对不会接受特首选举出现非君子之争，包括以人身攻击、抹黑诋毁打击选举公正性、损害候选人形象，并说如果有候选人以下三流手段出阴招，只会破坏中央对该候选人的信任。