济南开始拆除部分违建别墅

济南南部山区被中国媒体揭露有数千栋违建别墅后，当地官方已开始拆除部分违建建筑。

综合中新网和《济南日报》报道，中共山东省委常委、济南市委书记孙立成前天（14日）早上带领市专项整治工作领导小组成员，到南部山区现场研究处置违法违章建筑。济南南部山区管委会当天下午也组织专门力量，对位于南部山区天井峪村的新建民宿项目进行拆除。

孙立成一行先后到天井峪村等多个地点察看有关建筑情况，听取有关情况介绍时，要求有关方面立行立改，迅速进行违法违章建筑整治工作。

一名工作人员昨天告诉中国每日经济新闻：“不仅是天井峪村，其他很多村子的拆除也在同步进行。”

新华社旗下《经济参考报》上周四（13日）报道，在中央环保督察组持续督办下，济南南部山区自2017年起掀起“拆违风暴”。然而，四年过去，该区域只有部分违建别墅被拆除，数千栋违建别墅岿然不动，个别新的别墅项目仍在大张旗鼓建设中。

据报道，在天井峪村，不仅先期建成的20套独栋别墅安然无恙，而且有80栋新的别墅项目正在加紧建设中，现场运送建筑材料的车辆进进出出，一派繁忙景象。

中共山东省委、省政府已对此宣布立即成立调查组对有关问题进行全面彻底核查。有关人士分析，2018年西安违建别墅事件曾导致陕西多名高官落马，这次济南违建别墅事件或也将引起山东官场地震。

