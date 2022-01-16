中国大陆新增本土确诊五天来首次少于百例

中国大陆单日新增冠病本土确诊病例在昨天（15日）有所减少，从前一天的104例降至65例，这也是当地本土确诊病例五天来首次少过百例。

中国国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，在本土病例中，天津有33例，河南29例，北京市、广东珠海市、陕西西安市各一例。

中国大陆昨天也新增54起境外输入确诊病例。

北京市的新增病例为该市的首起奥密克戎病例，现在距离北京冬奥会不到一个月，该市抗疫压力升高。

综合中新社、中国网、央视新闻和《北京日报》报道，北京市已调集市级流调队伍赴现场，开展溯源工作，并对病例及其密切接触者进行流行病学调查；对病例所在小区、工作单位人员进行核酸排查。目前对该病例涉及的17个风险点位，均已落实管控措施，风险人员和环境核酸检测工作正在进行。

中共北京市委书记、北京疫情防控工作领导小组组长蔡奇昨天主持视频调度会。会议指出，奥密克戎变种毒株传播速度快、隐匿性强，当务之急是迅速流调溯源、切断传播链条，要以最快速度锁定密接者并落位管控、核酸检测，对病例活动所涉及风险点位严格管控，开展人员筛查和环境采样，确保不漏一人。

截至昨天，中国已有七地通报本土奥密克戎病例，涉北京、上海、广东珠海、广东中山、天津、辽宁大连、河南安阳。