中国春运旅客预计比去年多三成达11.8亿人

中国今年春运全国发送旅客预计达11.8亿人次，较去年同比增长三成左右，官方称期间人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。

综合央视新闻、《人民日报》和中新网报道，中国国务院联防联控机制昨日（15日）召开新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前中国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战，春运又即将开始，人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。

交通运输部应急办副主任周旻则透露，今年预计春运发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%，较2019年，也就是疫情发生之前的春运，同比下降60.4%。

周旻指出，春运防疫工作将按照引导错峰出行、降低旅途风险、加强人员防护的基本原则开展。交通运输、人社、教育、文旅等部门将密切沟通协作，积极引导务工人员错峰返乡返岗、高校学生避峰放假开学、旅游景区限量预约错峰接待。

民航局飞行标准司司长韩光祖说，为满足春运期间热点地区、热点航线的客运需求，截至目前春运期间已安排国内定期客运航班计划近60万班，在此基础上批复国内航线加班2万余班。

铁路春运方面，国铁集团客运部副主任朱文忠说，春运每日席位可供给能力最高可达到1050万左右，较2019年提高10%。